Rotterdamse GGD wacht nog op toestemming om te mogen inenten tegen apenpokkenvirus

De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, riep de apenpokken enkele dagen geleden uit tot ‘ een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Tot verbazing van de Rotterdamse PvdA heeft dat in de Maasstad blijkbaar geen bellen doen rinkelen. De GGD wil wel aan de slag, maar zegt dat het wacht op groen licht van het RIVM.

In Den Haag en Amsterdam zijn de GGD's maandag begonnen met inenten tegen het apenpokkenvirus. Dat is in ons land nu vastgesteld bij ruim achthonderd mensen, aldus het RIVM. De eerste vaccins worden toegediend aan mannen in een hoogrisicogroep. Het gaat landelijk om 32.000 mannen, van wie 10.500 in Amsterdam.

De GGD Rotterdam-Rijnmond zegt voorbereid te zijn om in actie te komen en er bij het RIVM en het ministerie van VWS op aangedrongen te hebben met vaccineren te mogen beginnen. Als het zo ver is, aldus een woordvoerder, zal de GGD dat communiceren door inwoners van de Rotterdamse regio gericht uit te nodigen.

Beperkt aantal vaccins

De doelgroep wordt voornamelijk gevormd door mannen die seks hebben met andere mannen, maar in ons land hebben ook enkele vrouwen het gekregen. Het is geen geslachtsziekte; het apenpokkenvirus wordt overgedragen via de huid. Mensen die behoren tot de hoogrisicogroep - mannen die een preventief medicijn (PrEP) tegen hiv gebruiken – komen als eersten aan de beurt, omdat het aantal vaccins nog beperkt is.

Quote We lijken het hier in Rotterdam nog niet erg serieus te nemen Co Engberts, PvdA-raadslid

PvdA-raadslid Co Engberts spreekt zijn bevreemding uit over de gang van zaken in Rotterdam. ,,De WHO heeft zo'n beetje de noodtoestand uitgeroepen rond het apenpokkenvirus. Is het niet gek dat er in Rotterdam nog niks gebeurt”, vraagt hij zich af. ,,Dan lijk je het niet erg serieus te nemen. En als het zo is dat de GGD hier wacht op toestemming, communiceer dat dan en wanneer je je wel in Rotterdam kan laten vaccineren.”

