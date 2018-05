Rotterdamse hoofdofficier op non-actief vanwege geheime liefdesrelatie

Kunstwe­reld mist cultuur in plannen informa­teurs

18:26 De Rotterdamse kunst- en cultuurwereld is verbaasd dat in de plannen van de informateurs Duisenberg en Rosenmöller voor een nieuw college in de stad het aspect cultuur volledig ontbreekt. In een vandaag verstuurde brief aan het tweetal spreken de directeuren van 75 Rotterdamse kunstinstellingen daarover hun onvrede uit.