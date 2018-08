Rotterdamse huidkliniek moet half miljoen betalen aan DSW

Eerder vond de Rotterdamse rechtbank dat er geen bewijs was dat de Rotterdamse kliniek 275 valse declaraties had ingediend. DSW was aan zet om per declaratie aan te tonen dat deze niet in orde was. Bij het Gerechtshof werd dit omgedraaid: Juist de huidkliniek moest bewijzen dat haar declaraties in orde waren. Hierin slaagde de kliniek niet.