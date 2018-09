Rotterdamse huisarts eigen praktijk uitgezet na veroordeling misbruik

B. werd woensdag door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij had een gezin, maar leidde al tien jaar een dubbelleven. In het geniep maakte hij seksafspraakjes via homosites. Samen met zijn kennis Wim P. en een derde voor justitie onbekende man had hij seks met een 14-jarige jongen. De jongen had contact met P. via zo’n homosite. Ook P. moet een jaar de cel in.



,,De rechter heeft hem niet verboden te werken, maar ik zie geen toekomst meer”, stelt de compagnon van de huisarts. Hij heeft hem dat gisteravond laten weten. In de praktijk hebben patiënten veel vragen over hoe het nu verder moet. ,,Met mijn twee huisartsen en waarnemers proberen we de praktijk zo goed mogelijk te laten draaien en iedereen goed op de hoogte te houden.”