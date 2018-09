Rotterdamse huisarts verdacht van misbruik 14-jarige jongen

Wat het verband is tussen de huisarts, die een praktijk runt in Rotterdam-Oost, en de voormalig fractievoorzitter is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) wil inhoudelijk niet reageren. Morgen staan de twee verdachten voor de rechtbank. Er zijn nog twee mannen in het spel. Een 64-jarige man uit Hoogvliet, Wim P., die eveneens morgen in de rechtbank moet verschijnen en de ex-partner van Nico V. (46). Die laatste werd eerder dit jaar al veroordeeld tot twee jaar celstraf. Wim P. zegt liever niet met de media te praten. ,,Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Het is vervelend wat er is gebeurd’’, is het enige dat hij er over kwijt wil.