Rotterdamse imam wil islamitische omroep: ‘Wij zijn een vergeten groep in de media’

,,De Nederlandse moslim wordt niet of nauwelijks weerspiegeld in bestaande tv- en radioprogramma's. We zijn een vergeten groep in de media’’, zo zegt Azzedine Karrat die de kar trekt van deze aspirant-omroep, opgericht vóór de Nederlandse moslim. Volgens hem heeft de islamitische gemeenschap de fase bereikt dat ze bekwaam is haar eigen verhaal op tv te vertellen. ,,Die talent en kwaliteiten hebben we.”