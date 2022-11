Rotterdamse instellingen blij met steunpakket Sigrid Kaag: ‘Het geld kunnen we zeker goed gebruiken’

Vooral bij concertpodium De Doelen in Rotterdam zijn ze zeer positief over het noodfonds van 1,6 miljard euro. Minister van financiën Sigrid Kaag maakt dat geld beschikbaar voor scholen, culturele instellingen, verenigingen en zwembaden. ,,Het is hartstikke goed dat er landelijk geld naar de gemeente komt”, zegt een woordvoerder van De Doelen. ,,Onze kosten zijn verviervoudigd. We hopen dan ook in aanmerking te komen. Het geld kunnen we zeker goed gebruiken.”

Hoe het geld in Rotterdam precies wordt verdeeld, is nog onduidelijk. Dat instellingen straks iets hebben om op terug te vallen is ‘heel fijn’, zegt Tijs Nederlof van de Schaatsbaan Rotterdam. Bij hen is de verwachting dat de kosten voor het nieuwe energiecontract in januari worden verdubbeld. ,,Van 50.000 euro naar meer dan 100.000 euro.” De Schaatsbaan hoopt de kosten wel op eigen kracht op te brengen. ,,Zodat we geen aanspraak hoeven te maken op het noodfonds.”

Zwembaden

Uit een inventarisatie van de gemeente bleek eerder al dat ongeveer vijftig Rotterdamse sportclubs de rekeningen niet meer kunnen betalen. Ook zwembaden hebben te maken met stijgende energiekosten. Om hen tegemoet te komen trekt het kabinet nog eens 207 miljoen euro uit. ,,Dit is heel goed nieuws”, laat het Sportbedrijf Rotterdam weten. Acht zwembaden in de regio zijn hierbij aangesloten.

De zwembaden hebben al tal van energiebesparende maatregelen doorgevoerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. ,,Zo is de temperatuur verlaagd van badwater en de douches, met gemiddeld 1 á 2 graden. Maar het ene zwembad verbruikt meer dan het andere, afhankelijk van hoe oud het is en wat voor opwarminstallatie het heeft. We moeten kijken hoe het geld goed kan worden verdeeld.”

