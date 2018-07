Rotterdamse IS-verdachte aangehouden op Schiphol

Baasje zieke hond in zak en as: geen geld voor operatie

12:32 De Capelse Inge Iedema (53) zit in zak en as. Haar hond Zuri heeft dringend een operatie nodig aan zijn knie, maar daar heeft ze simpelweg het geld niet voor. ,,Het is mijn kindje." Haar buren zijn een crowdfundingsactie gestart.