Rotterdamse kliniek verdacht van 1,8 miljoen aan foute declaraties

In de spiegel Via Ferry Maats Soulshow, Parkzicht en Nighttown kwam Marcel Haug uit bij zijn eigen Comedy Club

11:00 In de Spiegel vertellen inwoners in de regio uitgebreid over zichzelf. Vandaag: Marcel Haug, eigenaar en naamgever van Comedy Club Haug in Rotterdam. Over rozen knippen voor geld, gepest worden en je dromen waarmaken.