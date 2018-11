Rotterdamse korpschef na acht jaar mogelijk naar Amsterdam

Veiling schilderij­tje brengt 400 keer meer op dan verwacht

14 november Een schilderijtje uit de zeventiende eeuw, dat dinsdag in Rotterdam is geveild, heeft veel meer opgebracht dan veilinghuis Vendu had verwacht. Het werk stond in de catalogus voor een prijs van tussen de 800 en 1600 euro, maar ging uiteindelijk voor bijna een half miljoen onder de hamer.