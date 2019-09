Rotterdamse kunstenaars spuiten portret van de koning in Saoedi-Arabië: iedereen bemoeide zich ermee

,,Een portret van de koning en de kroonprins, dat ligt heel gevoelig in Saoedi-Arabië. Het kostte dus veel moeite om iedereen tevreden te houden’’, legt Lotten uit. Ook Peter van der Helm, eigenaar van de Rotterdamse tattooshop Walls and Skin is moe, maar kijkt met een goed gevoel terug.



,,Het was een mega toffe ervaring. Natuurlijk is er een enorm cultuurverschil en ging de opdracht met wat moeilijkheden gepaard. We moesten met duizend man overleggen over het portret en het werd zelfs politiek. Halverwege kwam ook de zedenpolitie langs, omdat we korte broeken droegen. Omdat we op uitnodiging van de koning daar waren, kwam het goed. Maar dan merk je wel dat het echt een andere cultuur is. Toch heb ik genoten. We hebben super lieve mensen ontmoet en bizar lekker gegeten.’’