Rotterdamse lanceert SurpriSeat: restaurantbezoek wordt verrassing

Via de website SurpriSeat wordt een 'restaurant-abonnement' aangeboden. Je krijgt maandelijks een restaurantbezoek toegewezen. ,,Wie zich inschrijft kan zelf aangeven op welke dag hij of zij beschikbaar is en vanaf hoe laat. Ook kun je aangeven welke keuken je lekker vindt en of je allergieën hebt'', vertelt bedenker Cindy Groenestein, in het dagelijks leven operationeel manager bij De Beren.