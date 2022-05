Rotterdamse Maik en Anouar debuteren in bioscoopfilm Strijder: ‘Alles is mogelijk in het leven’

Kanoselec­tie werkt in Zevenhui­zen aan olympische droom: ‘Je hebt op deze baan weinig afleiding’

Ze staan nog niet met een poster op een bushokje, maar dat zou eigenlijk wel moeten als ze het halen. In Zevenhuizen trainen twaalf kanoërs hard voor een enorm moeilijke missie: kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en vier jaar later in Los Angeles een medaille winnen.

6 mei