Rotterdamse milieudienst krijgt 150 klachten over grote fakkel Shell Pernis: ‘Zal voorlopig blijven branden’

Bij het zogenoemde affakkelen worden gassen die ontstaan bij storingen afgevoerd via een fakkel. Een woordvoerder van Shell zegt dat dit nodig is om elders druk weg te nemen.

Overlast

Volgens DCMR is vooral het feit dat het vuur zolang brandt ongebruikelijk. ,,Dat komt zelden voor”, zegt een woordvoerder. Inmiddels is bekend wat het probleem is. ,,Na onderzoek weet Shell wat het defect is, al is er nog geen oplossing voorhanden. De fakkel zal voorlopig blijven branden.” Ook Shell weet nog niet hoelang de fakkel brandt.