Rotterdamse miljardair Van Herk ziet nieuw stadion niet zitten: ‘Kansloos project’

In een interview met Quote kan de Rotterdamse vastgoedmagnaat Van Herk - Feyenoorder in hart en nieren - weinig enthousiasme opbrengen voor de stadionambities van zijn favoriete club. Al vanaf zijn 10de komt hij in de Kuip, en hij heeft met Feyenoord menig stadion in Europa gezien. ‘Maar er zijn betere tijden geweest. Als je nu ziet... Er staan 175 mensen op de loonlijst en die hebben allemaal ruzie met elkaar.’



Hij zal geen geld steken in het toekomstige stadion, dat aan de Nieuwe Maas moet verrijzen. ‘Dit is echt een kansloos project! De gemeente is de grote aanjager, de ambtenaren zitten maar te pushen en te duwen, maar ik weet zeker dat daar niks van doorgaat, en dat is maar goed ook.’