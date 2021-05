Rotterdamse moeders Chaqila (16), Destiny (21), Neftalia (20) en Su (24) op weg naar hun eerste diploma

De jonge vrouwen zijn in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Vier van hen - Chaqila (16), Destiny (21), Neftalia (20) en de 24-jarige Su -worden ook thuis gefilmd. Alle tien de leerlingen van de jonge moederklas van regionale opleider Zadkine hopen voor het eerst in hun leven een diploma te halen.

Vooroordelen

De makers proberen antwoord te vinden op vragen als: hoe combineren ze hun dromen met de zorg voor hun kind(eren)? De opnames lopen overigens nog, omdat ze de diplomering in juli ook in beeld wil brengen. Over het toelaten van de filmploeg is volgens Zadkine goed nagedacht en meegepraat door alle betrokkenen - men is zich bewust van de vooroordelen die over deze groep moeders bestaat.