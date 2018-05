Rotterdamse opent pedicure voor mannen inclusief wodka en Netflix

Oud-raads­lid verdacht van drogeren en verkrach­ten 14-jarige: 'Zijn hele leven is beschadigd'

20:25 Nico V. (46), voormalig raadslid in Capelle aan den IJssel, sprak via een homosite af met een 14-jarige jongen. Samen met zijn vriend Shailendre R. (43) zou hij de jongen gedrogeerd en verkracht hebben. ,,Zijn hele leven is beschadigd.”