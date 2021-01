Rotterdamse politie houdt groep samenscholende jongeren aan in omgeving van Beijerlandselaan

VIDEO Politie pakt tweede verdachte (15) op voor brand in Plaswijck­park

28 januari De politie heeft donderdagmiddag een 15-jarige jongen aangehouden naar aanleiding van de brand in het Plaswijckpark in Rotterdam woensdagavond. De jongen, die in Rotterdam woont, is de tweede verdachte die is opgepakt. In de nacht van woensdag op donderdag hield de politie al een 14-jarige jongen aan.