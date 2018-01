Rotterdamse politie houdt jongeren met dure kleding in de gaten

Kritiek op plannen staande houden vanwege dure kleding

11:39 De Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld is kritisch op het staande houden van voorbijgangers op basis van dure kledingstukken. ,,Het is een hellend vlak. Diegene die door de politie wordt benaderd, kan denken dat hij of zij staande wordt gehouden om een andere reden, bijvoorbeeld zijn of haar etnische afkomst.’’