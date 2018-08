Rotterdamse politie treft ernstig vervuilde woning: 'het was een vuilnisbelt'

,,Wat je ziet op de foto, zo zag eigenlijk de hele woning eruit," vertelt de agent, verwijzend naar de foto van de blikjes en vuilniszakken die hij op Twitter plaatste. Verder lagen er veel voedingswaren en wemelde het er van de vliegen. ,,Dat ging gepaard met een ongelofelijke stank." De bewoner, die in eerste instantie de politie niet wilde binnenlaten, vertelde de wijkagent dat hij het zelf op zou ruimen. Rietveldt achtte de veertiger echter zowel geestelijk als lichamelijk niet in staat de troep onder handen te nemen en ondernam actie. ,,Ik nam contact op met het Crisisteam Zorg, maar kreeg te horen dat ze maandag pas naar dit geval zouden kijken. Het zat me niet lekker, dus ik ben gisteren teruggegaan en ik heb contact opgenomen met de gemeente. Burgemeester Aboutaleb heeft zelf opdracht gegeven de woning zo snel mogelijk schoon te maken. Vandaag om 10.00 uur is de schoonmaakploeg begonnen."

Rietveldt vertelt dat de man stond te huilen van geluk toen de schoonmaakploeg arriveerde. ,,Maar met een opgeruimd huis is het probleem niet opgelost," vervolgt de agent. ,,Deze man zit geestelijk met zichzelf in de knoop en daar komt ook een alcoholverslaving bij. Hij heeft goede intenties, maar komt er in zijn eentje niet uit." Morgen gaat de wijkagent terug naar de man en dan gaan ze kijken welke stappen ze gaan ondernemen om te voorkomen dat deze situatie nog een keer ontstaat. Volgens Rietveldt staat de man open voor hulp. ,,Een opgeruimde woning is een mooie eerste stap."

Bij vuilwachter Bertus is het juist andersom. Iedere keer ligt zijn tuintje vol met zakken zwerfvuil. Stuk voor stuk volgestouwd met afval dat Bertus met een knijper van de straat heeft geplukt. Waar hij er mee naar toe moet? De gemeente laat hem barsten, zegt hij. Wat het stadsbestuur ontkent. Maar het is vooral zijn wijk waarin hij zo teleurgesteld is. ,,Het is een puinzooi in Tuinzigt." Bekijk hieronder de beelden: