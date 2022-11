Rotterdamse politiechef grijpt ondanks kritiek niet direct in, maar: ‘Wat wij opschrijven moet kloppen’

Verwarde Schiedam­mer werd getaserd, maar las daar niets over in zijn dossier: ‘Wist het alleen door filmpje’

Groot was de schok toen deze week bleek dat Rotterdamse agenten hadden gelogen over een gewelddadige aanhouding. Ondertussen speelde nóg een opmerkelijke zaak: over een verwarde Schiedammer die volgens zijn advocaat ‘onnodig’ was getaserd, maar dit lange tijd niet teruglas in het strafdossier.

20:30