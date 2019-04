Rotterdamse Ramona (29) schreef kinderboek: ‘Meisjes mogen trots zijn op hun kroeshaar’

Molhoop kwam in 2013 tijdens haar studie journalistiek op het idee voor het boek. Ze wilde een kinderboek schrijven en dacht terug aan haar eigen kindertijd. ,,Ik heb altijd krullen gehad, maar mijn zus had kroeshaar. Ik kreeg altijd complimentjes over mijn mooie krullen, terwijl mijn zus alleen maar hoorde dat het jammer was dat zij niet hetzelfde haar had als ik. Ik vond dat heel vreemd. Zij had toch ook heel mooi haar?” Door deze herinnering kwam Molhoop op het idee om aan jonge meisjes duidelijk te maken dat ze wél trots mogen zijn op hun kroeshaar.



Molhoop bedacht Prinses Imara. ,,Zij heeft kroeshaar en is daar niet blij mee. Ze gaat daarom op zoek naar manieren om haar kroeshaar te bedekken, met bijvoorbeeld een hoed of een sjaal. Steeds komt ze tot de conclusie dat het geen goede oplossing is en uiteindelijk besluit ze haar haar af te knippen. De moeder van Imara is het daar niet mee eens en zegt juist dat ze prachtig haar heeft. Zo ziet Imara eindelijk in dat ze trots mag zijn op haar haar.”