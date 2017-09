Rotterdamse rapper Boykki brengt single uit met Laura Ponticorvo

Boykii (26), die eigenlijk Dennis Dressman heet, is al lange tijd bezig met muziek. ,,Ik heb mezelf alles aangeleerd," vertelt hij. ,,Vrienden van mij zitten ook in de muziek. Ik heb mijn eigen studio gebouwd en ben nu zo'n vier, vijf jaar echt serieus met mijn muziek bezig." Zijn eerste single 'Kalm met die Vodka' was een bescheiden hitje. ,,En wordt vooral in Suriname veel gedraaid."



De muzikant uit Delfshaven werkte voor zijn nieuwe nummer 'Geef me Love' samen met vlogster Laura Ponticorvo, een idee van zijn label Media Dymes. Hoe dat was? ,,Ja, superleuk! Ze is ontzettend spontaan, ik kende haar van haar vlogs, en ze was heel enthousiast. We hebben twee dagen in de studio gezeten en samen het refrein in elkaar gezet."



Boykii, die in Rotterdam geboren werd en opgevoed werd door zijn Nigeriaanse moeder, durft groots te dromen voor de toekomst. ,,Ik zou graag met nog meer bekende Nederlanders samenwerken. Ik wil zo veel mogelijk mensen bereiken met mijn muziek. Samenwerken met Nick en Simon, Ronnie Flex of Anouk lijkt me wel wat."