Rotterdamse rappers die met wapens zwaaien in clips tekenen bij bekend muzieklabel

De twee Rotterdammers hebben ook met hun kanaal #24 een samenwerking met het hiphoplabel getekend. Blacka en Qlas brengen nu ongeveer een jaar hun muziek uit en deze samenwerking is een grote stap in hun muziekcarrière.

Het tweetal maakte onder meer nummers met Jonna Fraser, Willa Icey en Moss. Ze raakten vooral in opspraak vanwege hun clips waarin ze met grote kapmessen rondlopen. Ook was in hun video's te zien hoe ze door de politie staande werden gehouden en werden gefouilleerd. Dit werd gelinkt aan de rivaliteit tussen Charlois en IJsselmonde. Manager Vic9 uit Hoogvliet liet toen weten dat de mannen niet zelf aanzetten tot geweld. ,,Het is juist andersom. Zij rappen over wat ze zien en over wat er gebeurt op straat. Deze dingen gebeurden ook voordat ze begonnen met rappen.’’