Rotterdamse RET-machinist redt kwijtgeraakte laptop met nieuwe roman

Zelf wacht Singh op het station op de metro die dezelfde route in tegenovergestelde richting oprijdt, in de hoop dat het dezelfde metro is. Omdat ze nergens de laptop vindt, blijft ze bijna een uur lang in de metro zitten tot de eindhalte bij Steendijkpolder. Daar spreekt ze de machinist aan met de vraag of hij een laptop heeft gevonden. Hij reageert tot haar grote opluchting met de woorden: ,,In een rode tas?’’



,,Ik kon hem wel knuffelen. Ik was zó blij. Hij had de laptop op de eindhalte gevonden en veiliggesteld. Ik ben hem heel dankbaar. Je weet dat je wekelijks je back-up moet updaten, maar soms komt het er niet van. Ik had dag en nacht moeten werken om mijn deadline te halen, maar ik weet niet of ik het had gehaald. Ik wil er eigenlijk niet meer over nadenken. Het was een kleine ramp geweest.’’