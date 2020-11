Rotterdamse Rosa Boomsma wint Sterren op het Doek met dit portret van Eva Jinek: ‘Ik was altijd al fan’

Rosa Boomsma (35) is eigenlijk econoom, maar ontdekte ná haar studie dat haar hart en haar talent bij de schilderkunst liggen. De Rotterdamse maakt klassieke portretten en is daarmee al enige tijd succesvol . Toch is de winst in het populaire tv-programma van Omroep MAX erg welkom: ,,Eerst dacht ik, ‘het is slechts de keuze van één persoon’, maar toen het programma eenmaal begon, wilde ik toch wel heel graag gekozen worden. Het was mega spannend.’’ 1 miljoen kijkers zagen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Daarin mocht Eva Jinek kiezen tussen de portretten van Mirelle Vegers, Ingeborg Herckenrath en Rosa Boomsma. De onthulling van de drie doeken zorgde bij Eva voor stress. Ze was onder de indruk van alle drie de kunstwerken en gaf aan op de veiling op de andere doeken te gaan bieden. Gisteravond besloot ze toch het statige portret van Rosa Boomsma mee te nemen. Het opkopen van de andere werken, loopt inmiddels in de duizenden euro’s .

Rood als een kreeft

De uitzending werd op een warme dag deze zomer al opgenomen. De eerste poseersessie vond plaats op het strand in Noordwijk. Boomsma: ,,Dat was best pittig. Het was warm, Eva zat best ver weg en ik had moeite om haar goed op het doek te krijgen. Eva Jinek is een mooie, blonde dame, met een prachtig gezicht. Dat is moeilijker portretteren dan iemand met duidelijke gelaatstrekken. Ik wilde echt haar karakter pakken. Toen ik naar huis ging was ik zo rood als een kreeft.’’