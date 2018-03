Partijen willen toch niet door met Nida: Links Verbond geklapt

UpdateHet Links Verbond tussen GroenLinks, Nida, SP en PvdA in Rotterdam is geklapt. Er was een crisis ontstaan na een 'provocatieve' tweet uit 2014 van Nida die de staat Israël gelijkstelt aan terreurorganisatie Isis. Na GroenLinks trekt ook de PvdA zich terug, onder druk van de landelijke partijleiders.

,,In tegenstelling tot wat we hebben afgesproken neemt Nida onvoldoende afstand van de verwerpelijke tweet uit 2014’’, twittert Rotterdamse lijsttrekker Judith Bokhove van GroenLinks. ,,Ik heb geen vertrouwen meer in de opstelling van Nida. Daarmee is wat mij betreft geen plaats meer voor Nida in ons verbond.’’

Even daarvoor zei partijleider Jesse Klaver in het politiek café van Libelle dat Nida ‘duidelijk afstand moet nemen’. Niet veel later volgde de tweet van Judith Bokhove. Volgens ingewijden heeft de landelijke PvdA-top ook druk uitgeoefend op de lokale lijsttrekker Barbara Kathmann. Ook zij meldde op Twitter dat de samenwerking 'in deze vorm niet mogelijk is'.

Het is een bizarre ontknoping van de crisis rond de Isis-tweet uit 2014 van Nida. Na het spoedberaad vanmiddag zeiden SP en PvdA nog dat de samenwerking door kon gaan. Ze verwezen naar Nida om een toelichting te geven op het overleg.

Nida-leider Nourdin el Ouali hield het evenwel bij de eerdere persverklaring, waarbij hij de tweet verdedigde. Dit was volgens Judith Bokhove blijkbaar niet de afspraak.

Nourdin el Ouali zegt dat hij niet de afspraken heeft geschonden. Hij wijt het uiteenvallen van het Links Verbond aan de druk van de landelijke partijtop van GroenLinks. ,,Er is er een enorme druk uitgeoefend door Jesse Klaver, de hele dag al. Judith Bokhove liep continu weg om te bellen.’’

Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Joost Eerdmans zegt blij te zijn dat ‘het rampzalige links islamitische blok is gevallen’. Hij wil ook een waarschuwing geven. ,,Het is tekenend dat de stekker er pas is uitgetrokken na druk vanuit de landelijke partijtop. De kans blijft aanwezig dat dit blok na de verkiezingen alsnog bij elkaar komt, ik ben daar niet gerust op. Al verwacht ik dat de kiezer dit spel doorziet en deze partijen genadeloos af zal straffen. Dit blijft niet zonder gevolgen.’’ Eerdmans noemt Nida ‘anti-joods, anti-westers en pro-islamitisch’. ,,Dat weten wij al jaren.’’

De SP en PvdA hebben een persverklaring gegeven in Arminius. Beide partijen gaven aan trouw te blijven aan de inhoud van het Links Verbond. Of PvdA, SP en Nida alsnog samen verder gaan, wordt de komende dagen pas besproken, laat Leo de Kleijn van SP weten. De lijsttrekkers ontkennen dat ze onder druk zijn gezet door de landelijke politiek: ,,Wij maken onze eigen afwegingen'', zei Barbara Kathmann van de PvdA.

