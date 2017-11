'Rotterdamse Schoolvereniging weert zorgleerlingen'

Dat stelt het tv-programma De Monitor op basis van onderzoek naar de manier waarop scholen de Wet op Passend Onderwijs naleven. Die wet schrijft scholen voor dat ze leerlingen een plekje móeten bieden, óók als zij leer- en gedragsproblemen hebben. De Rotterdamse Schoolvereniging houdt zich hier niet aan, concludeert De Monitor.

De Rotterdamse Schoolvereniging heeft twee elite basisscholen, één vestiging in het centrum en één in Lombardijen. Ouders betalen jaarlijks 760 euro ‘eigen bijdrage’, terwijl dat bij andere scholen gemiddeld 50 euro is. De school richt zich op ‘slimme kindjes die naar een categoraal gymnasium kunnen gaan’, zo stelt onderwijsadvocaat Sanne Kruithof.

In de selectie van deze topcategorie speelt een proefles een grote rol. In een toelichting schrijft de school hierover: 'Op de dag van de proefles wordt onderzocht of er in de beoogde groep inderdaad voldoende mogelijkheden zijn tot aansluiting. De proefles kan resulteren in een toelating of een weigering.’ De school stelt verder vooral leerlingen toe te willen laten die ‘het best gedijen in het schoolconcept’.

Het effect van deze selectie is terug te zien. Op de hele school lopen welgeteld nul leerlingen met relatief laag opgeleide ouders. Verder telde de vestiging Zuid in 2014-2015 2 autisten, 6 dyslecten en één ADHD’er op in totaal 193 leerlingen. Dit werpt zijn vruchten af, want de leerlingen zijn bovengemiddeld succesvol. Hun cito-scores zijn uitzonderlijk hoog en meer dan de helft van de kinderen krijgt een vwo-advies.

Te ver

Onderwijsadvocaat Sanne Kruithof uit kritiek. ,,De school gaat te ver in het zich ruimte toe-eigenen om leerlingen te weigeren”, zegt zij. De Onderwijsinspectie reageert niet op specifieke casussen, maar laat in algemene zin weten dat een leerling niet geweigerd kan worden ‘omdat het pedagogisch-didactisch concept niet bij het kind zou passen.’

Directeur Per Severin ontkent dat hij zorgleerlingen weert. Hij erkent echter wel dat de Wet op Passend Onderwijs kan schuren met wat zijn school nastreeft. ,,Wij hebben een bepaalde verwachting van onze leerlingen, ons onderwijsconcept is ambitieus. Dat trekt ook een bepaald publiek aan en misschien dat we daarom minder zorgleerlingen dan gemiddeld hebben.”

Severin zegt gerust open te staan voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen, die zijn immers bij kleuters vaak nog niet bekend. ,,Als de problemen zich al voordoen vóór de aanmelding, zijn die kleuters gewoon welkom bij ons. We stellen daar echter wel veel vragen over, om een volledig beeld te krijgen.”

Severin geeft toe dat het lastig kan zijn om in een hogere klas in te stromen, vanwege het tempo en het niveau waarmee de Rotterdamse Schoolvereniging werkt. ,,Zo kan niet elk kind in groep 7 nog bij ons komen, omdat onze leerlingen vanaf groep 6 een verzwaard programma draaien met veel huiswerk. En als de kans van slagen klein is, is de kans dat een kind bij ons gelukkig wordt dat ook.”

Hij vindt niet dat zijn school hiermee de regels overtreedt. ,,Als je zomaar elke leerling moet aannemen, hou je geen scholen met een specifiek concept meer over.”