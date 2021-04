Rotterdamse songfestivalfan eist kaartjes voor finale in Ahoy: ‘Anders stap ik naar de rechter’

,,Ik ben van mening dat de kaartjes hun geldigheid nooit hebben verloren’’, stelt hij. ,,De AVROTROS is immers niet bevoegd om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. In de algemene voorwaarden is daaromtrent niets geregeld, zodat het AVROTROS niet zonder meer vrijstaat om eenzijdig tot wijzigingen of beëindigingen van die overeenkomsten over te gaan. Vooralsnog raakt het juridisch verhaal van de AVROTROS kant noch wal.’’



Een woordvoerder van de AVROTROS stelt dat Janse ‘te vroeg en ongeduldig’ is. Hij wijst op de loting, waarbij iedereen dezelfde kans krijgt om een ticket te bemachtigen. ,,Dit is het meest eerlijke wat we kunnen bedenken’’, legt hij uit. Of mensen die finaleplaatsen hadden die ook nu weer kunnen krijgen, is nog niet duidelijk. ,,Dat hangt af van de capaciteit van de verschillende shows.’’