Rotterdamse SP moet 1400 euro terugbetalen: ‘We konden de bonnetjes niet meer vinden’

Bedreigde wilde bij kan onder­gronds nestelen in de bijen­burcht

Met religie of astronomie heeft het niets van doen. En ook is er geen grafheuvel in het Schollebos verrezen. Integendeel, het ‘kunstwerk’ van leem en stenen staat juist voor nieuw leven. In de bijenburcht kunnen wilde bijen ondergronds nestelen.

15:22