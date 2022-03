Rotterdamse steenpuist is macabere mancave voor de vleesliefhebber

Een wonder? Héél even leek Jezus Leeft eindelijk een zetel te hebben bemachtigd, maar dat bleek een foutje

Jezus Leeft komt met één zetel in de gemeenteraad. Althans, dat beweerden de exitpoll van de NOS en burgemeester Aboutaleb op de verkiezingsavond. De Rotterdamse lijsttrekker Wim Kleen wist niet wat hij meemaakte. Was hier sprake van een wonder, na 10 jaar proberen in Nederland? Nee, het bleek een fout.

17 maart