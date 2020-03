Rotterdamse studente Iva Marín (21) niet voor IJsland naar songfestival

Man in nek gestoken in woning Rotterdam-Hoogvliet: vrouw aangehou­den

29 februari In een woning aan de Sara Burgerhartweg in Rotterdam-Hoogvliet heeft vanavond een steekpartij plaatsgevonden. Bij een ruzie werd een man in zijn nek gestoken. Het slachtoffer was aanspreekbaar en wist na de steekpartij nog zelf de hulpdiensten te bellen.