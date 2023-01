Rotterdamse taxichauffeurs rijden weer even vaak als voor corona, maar de rit is wel duurder

Sparta kan in bekertoer­nooi niet stunten tegen PSV en is uitgescha­keld

Na het verdienstelijke punt in de eredivisie zaterdag tegen PSV (0-0) was een bekerstunt drie dagen later op Het Kasteel ver weg voor Sparta, al gaf gegrabbel van PSV’s bekerkeeper Joël Drommel nog even hoop. De Eindhovenaren wonnen vanavond uiteindelijk verdiend met 1-2 en voor Sparta kan de blik op de competitie én de Rotterdamse derby.

10 januari