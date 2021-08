Rotterdamse tieners vast voor geweldsexplosie Zeeuwse kust: ‘Zijn hoofd zat helemaal onder het bloed’

Rotterdam van toen Herinnerin­gen aan de vaartoch­ten met Spido: ‘Het werd een huwelijks­feest om nooit te vergeten’

7 augustus Je moet lang zoeken wil je een Rotterdammer vinden die níet ooit eens meegevaren is met een boot van Spido. In 1919 werd het bedrijf opgericht om passagiers op te halen van in de haven liggende schepen. Anno 2021 is een rondvaart een must voor toeristen en dagjesmensen.