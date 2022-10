Rotterdamse tramverkeer hele avond ontregeld door aanrijding: ‘De stroom moet eraf’

UPDATE/VIDEO Negen gewonden bij botsing trams in centrum Rotterdam: ‘M’n capuchon zat vol met stukjes glas’

Bij een botsing tussen twee trams op de Schiekade in het Rotterdamse centrum zijn negen passagiers gewond geraakt, zo zegt de politie. Volgens ooggetuigen loopt het letsel uiteen van botbreuken en glas in het gezicht tot kleine wonden door rondvliegende scherven. Een handvol reizigers is naar het ziekenhuis gebracht.

20:48