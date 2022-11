Rotterdamse vader (43) verdacht van bezit en maken kinderporno

De Rotterdammer kwam bij de politie in beeld op basis van informatie uit de Verenigde Staten die via Europol is verstrekt aan het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme.

Bij de aanhouding van de man werd zijn woning doorzocht en zijn laptop in beslag genomen. Op de laptop had de man kinderporno opgeslagen, waaronder ook beelden van zijn minderjarige dochter. Volgens het OM gaat het hierbij ook om kinderporno. Een OM-woordvoerder kan niet zeggen of het meisje tijdens de aanhouding in de woning was en of nog meer verdachten bij de zaak betrokken zijn. ,,Het onderzoek is nog gaande.’’