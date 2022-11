Rotterdamse verdachte zou ‘kleine vis’ zijn in groot crimineel conflict in Delft

De politie zou de 22-jarige Rotterdamse verdachte een ‘kleine vis’ hebben genoemd. Een ‘kleine vis’ in een crimineel conflict in Delft, waarbij hij in opdracht een zwaar explosief zou hebben neergelegd voor een flatwoning. ,,De politie zei dat hij geen idee heeft met wie hij zich heeft ingelaten’’, aldus zijn advocaat voor de Haagse rechtbank.

Volgens Rotterdammer Jordan do R. is hij helemaal geen kleine vis of grote vis. Hij ontkent dat hij iets te maken heeft met het plaatsen van het explosief aan de Vulcanusweg, een van de vormen van intimidatie waar Rotterdam zoveel mee te stellen heeft, maar Delft ook.

DNA op explosief

Volgens het OM is er voldoende bewijs. Zijn DNA werd gevonden op een tas en op het zware explosief, dat als het wel was ontploft voor de flatbewoners rampzalig had kunnen aflopen, vanwege de grote kracht. Ook was zijn telefoon bij de Delftse flat.

,,Die telefoon beweegt ook mee naar Rotterdam, waar verdachte zijn woonadres heeft”, zei de officier van justitie vrijdagmiddag. ,,Dat schreeuwt wel om een nadere verklaring, maar tot nu toe blijft het oorverdovend stil.”

Waarom R. naar Delft zou zijn gekomen? Tijdens de voorbereidende zitting werd er niets over gezegd. Maar eerder zei de Rotterdamse politie dat criminelen jongeren ronselen op hangplekken en via sociale media. ,,Ze hebben geen idee met welke criminelen ze zich inlaten’’, zei Wietske Straathof, portefeuillehouder jeugd van de Rotterdamse politie.

Quote Ze weten niet wie de opdrachtge­ver is of wat het verhaal achter het verzoek is. Ze voeren gewoon hun opdracht uit Advocaat

,,Ze weten niet wie de opdrachtgever is of wat het verhaal achter het verzoek is. Ze voeren gewoon hun opdracht uit.’’ Iets waar de politie in het onderzoek in Delft volgens de advocaat van R. ook op zou hebben gehint. ,,Hij zou geen idee hebben met wie hij zich heeft ingelaten’’, zou de politie volgens de advocaat hebben gezegd.

Reeks explosies in Delft

De mislukte aanslag op de woning aan de Vulcanusweg in mei, heeft volgens het OM mogelijk te maken met een reeks explosies in Delft en Den Hoorn vanaf september 2020. Een eerdere verdachte zou hebben gehandeld in opdracht van Vially M., de ‘opperbaas’ in de Delftse drugsscene. Eerder werd M. door justitie gezien als lid van de moordbende van Ridouan Taghi. Die eerdere verdachte werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Voor het explosief dat niet ontplofte in Delft, heeft justitie nog een andere verdachte op het oog. Deze is onvindbaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.