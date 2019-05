Rotterdamse volkszanger nodigt barmhartige én arme Anita uit voor concert

Er was een oproepje op Facebook voor nodig, maar inmiddels heeft volkszanger Edwin van der Toolen de vrouw gevonden die hij zocht. Anita (52) was te zien in het RTL 5-programma De Andere Kant Van Nederland . Daarin vertelde de Rotterdamse dat ze moet rondkomen van 50 euro per week. Van der Toolen heeft haar uitgenodigd voor een concert. ,,Ze is op de uitnodiging ingegaan!’’, meldt hij blij.

‘Buiten haar toedoen moet zij leven van 50 euro per week, maar ondanks dat weet ze toch aan anderen te denken en zorgt ze voor o.a. de straathonden in Roemenië en geeft ze eten uit haar voedselpakket van de Voedselbank aan haar buren’. Het verhaal greep Van der Toolen, momenteel jurylid in het RTL 4-programma All Together Now, enorm aan. Zijn verhaal op Facebook werd meer dan honderd keer gedeeld en zo werd Anita gevonden.

Leuke avond uit

Van der Toolen, die concerten is gaan organiseren nadat hij in 2012 met de Toppers optrad, staat op 2 november in Villa Thalia. Zijn uitnodiging is géén pr-stunt, benadrukt hij. ,,Het verkoopt ieder jaar uit, goddank. Maar ik gun haar een leuke avond uit.’’ Zelf raakte hij jaren geleden ook financieel aan de grond. ,,Ik kwam slecht uit een relatie en toen ben ik ontzettend geholpen door de mensen om mij heen. Je bent 100 procent afhankelijk van mensen die opstaan en je helpen. Die hulp zit hem in een tas boodschappen, geld, maar ook een avondje uit. Want dat geeft zoveel verlichting, even niet meer hoeven nadenken.’’

Morgenochtend hebben ze met elkaar afgesproken. Zijn volgers zijn inmiddels ook inzamelingsacties begonnen voor de Rotterdamse. ,,Iedereen wil haar in de watten leggen!’’

Hij is geraakt door hoeveel de Rotterdamse vrouw, die inmiddels voor het derde jaar in de schuldsanering zit, voor anderen doet. ,,Ik zat te kijken en het leek alsof Anita mijn verhaal vertelde. Het is verleden tijd, maar als je dat zo hoort, zet het je weer even met beide benen op de grond. Deze vrouw heeft eigenlijk niets en toch is ze geld aan het inzamelen voor honden in Roemenië. Dan heb je volgens mij het allermooiste hart wat er is’’, besluit hij.