Rotterdamse vrouw (31) met haar baby in Turkse cel

Een 31-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdag met haar vijf maanden oude dochtertje aangehouden en zit in een cel in Istanbul. Ze wordt bijgestaan door een Nederlandse advocaat en krijgt consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade in Turkije, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag woensdag. Het ministerie heeft ook contact met de familie in Nederland.