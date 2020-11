Rotterdamse vrouw (65) door neef gegijzeld voor losprijs van vijf miljoen

Het slachtoffer dacht op 9 februari van dit jaar via een advertentie op internet kinderkleding te verkopen. De vrouw die bij haar woning aan de Eliotplaats in Ommoord verscheen, vroeg of ze de kleding wilde helpen tillen omdat ze zwanger was. Eenmaal buiten werd ze plotseling in een bestelbusje getrokken, kreeg ze een muts over haar hoofd en werd ze vervolgens dagen vastgehouden in een woning in het Noord-Hollandse Wormer.