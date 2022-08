Rotterdamse wethouder moet al na twee maanden definitief stoppen: ‘Het doet me verdriet’

Goedgevul­de gemeente­kas­sen stromen leeg (en dat gaat iedereen voelen)

Na de bijzonder lucratieve verkoop van Eneco-aandelen bulken gemeenten in de regio Rotterdam van het geld. Zou je denken. Maar het tegendeel is waar: gemeentekassen lopen langzaam leeg. Veroorzaakt door de enorme tekorten in de jeugdzorg en WMO. En dat gaat iedereen raken. In Schiedam betalen huizenbezitters nu al een deel van de rekening. Welkom in de ondoorzichtige wereld van gemeentefinanciën.

27 augustus