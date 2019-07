Rotterdamse wijkagent ‘in onweersstorm’ na afwijzen boerkaverbod

Wijkagent Andre van Wingerden uit Spangen heeft zich als enige agent openlijk uitgesproken tegen het boerkaverbod dat vanaf 1 augustus in Nederland geldt. Hij doet een beroep op zijn discretionaire bevoegdheid, het recht van een politieagent om een eigen afweging te maken in het wel of niet beboeten van mensen. ,,Er is een letter van de wet en een geest van de wet. Gelukkig hebben wij discretionaire bevoegdheid. Als iemand die een boerka draagt om wat voor reden dan ook een (aangifte)gesprek wil met mij kan dat gewoon in het bureau. #welkom #wijkagentvaniedereen,’’ liet hij via Twitter weten.