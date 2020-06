Rotterdamse wijnboer overleeft coronatijd dankzij hulp Nederlandse supermarktketens

Kleine brand in portiekwo­ning in Zuid, brandweer vindt ‘wiet- of hennepplan­ten’ in nabije woning

9:54 In een portiekwoning aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft zaterdagavond laat korte tijd brand gewoed. De brand ontstond in de keuken van de woning. De brandweer kon al snel het sein brand meester geven. Daarnaast stuitten de hulpdiensten in een vlakbijgelegen woning op hennep- of wietplanten. Om welke van de twee het gaat, is niet bekend.