Rotterdamse winkeliers sturen brandbrief: 'Aantal bezoekers gehalveerd door mondkapjesplicht'

Sinds 5 augustus geldt een mondkapjesplicht in grote delen van de binnenstad in Rotterdam, alsmede in overdekte winkelcentra en op grote markten. ,,Economisch gezien heeft dat een enorme impact”, zegt Dominique van Elsacker van de Urban Department Store (UDS) Rotterdam, die 330 winkeliers en 65 vastgoedeigenaren in de binnenstad vertegenwoordigt. ,,Het aantal bezoekers aan winkels in de binnenstad is gehalveerd. En diezelfde trend zien we ook in de Markthal, op het Zuidplein en in het Alexandrium.”