Katendrechters rouwen om verlies van Dyron: ‘We zijn in shock en verdrietig’

De 32-jarige Rotterdammer zou zijn opgegroeid op Katendrecht, in de tijd dat deze wijk nog vaak in het nieuws was vanwege criminaliteit en problemen. Sindsdien is het schiereiland erg veranderd door sloop en bouw van koopwoningen.

Iemand die Dyron herdenkt heeft het over de oude tijd. ,,Het duurde gisteravond niet lang tot het rond ging dat het een van ons was die daar op de grond lag. Als ik het heb over een van ons dan heb ik het over die tijd toen Katendrecht ons Katendrecht was. De tijden van de brassband, activiteiten in de zomer op de pleinen. De tijden dat we met zijn allen in de zomermaanden op de hoek chillden en praatten en lachten tot het donker werd. De tijden dat we nog zorgeloze jonkies waren.’’ Schoolgenoten van vroeger herinneren Dyron, ook wel Dayo genoemd, als een stille jongen.

Automatisch wapen

De politie was tot in de vroege uurtjes vanmorgen bezig met onderzoek. Er werden gisteravond tegen half tien ’s avonds tientallen schoten gelost, vermoedelijk met een automatisch wapen. Hulp voor het slachtoffer kwam te laat. Hij bezweek op straat aan zijn verwondingen. Ook auto’s en het café op de hoek werden geraakt door kogels. De schutter is vermoedelijk ontkomen door achter op een scooter te springen. Even later werd op 5 kilometer afstand, op de Schulpweg in Rotterdam-Charlois, een brandende scooter gevonden. De politie onderzoekt of deze brand verband houdt met de liquidatie.

