Roversduo krijgt zwaardere straffen voor babbeltrucs bij hoogbejaarde weduwen: ‘Laffe manier’

De voorgevel van een woning aan de Parkroos in Rotterdam-Ommoord is in de nacht van maandag op dinsdag flink beschadigd geraakt door een ontploffing. Er raakte niemand gewond. Een paar dagen eerder was een auto bij dezelfde woning het doelwit van een explosie.

15 november