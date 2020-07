Roy B. vecht zijn straf aan: Hij wil cel niet in voor laten verdrinken van 17-jarige Orlando

De 17-jarige Orlando verdronk in februari 2018 na een seksdate met B. in de Haagse wijk Ypenburg. B. woonde daar, maar is inmiddels verhuisd naar Noord-Brabant. De twee spraken destijds via de homo-ontmoetingsapp Grindr af op het drijvende vissershuisje dat B. op de plas nabij zijn woning had liggen.