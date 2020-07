Roy B. vecht zijn straf aan: wil cel niet in voor laten verdrinken van 17-jarige Orlando

De 17-jarige Orlando verdronk in februari 2018 na een seksdate met B. in de Haagse wijk Ypenburg. B. woonde daar, maar is inmiddels verhuisd naar Noord-Brabant. De twee spraken destijds via de homo-ontmoetingsapp Grindr af op het drijvende vissershuisje dat B. op de plas nabij zijn woning had liggen.



B. bracht Orlando na de date weer aan land, maar zag hem later in het donker ineens spartelend bij zijn vissershuisje in het ijskoude water liggen. De Rotterdammer overleefde dat niet. Ter zitting zei B. zich weinig meer te kunnen herinneren van de toedracht van Orlando’s dood. Justitie verweet hem dood door schuld en het nalaten van het verlenen van hulp.