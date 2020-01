Roy B. verdacht van mishandeling Orlando Boldewijn (17) met dood tot gevolg

De 29-jarige Roy B. die volgens justitie betrokken is geweest bij het overlijden van de 17-jarige Rotterdamse scholier Orlando Boldewijn wordt vervolgd voor mishandeling met de dood tot gevolg. Maandag moet de verdachte in een voorbereidende zitting voor de Haagse rechtbank verschijnen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Roy B. Orlando in het koude water laten liggen zonder hem hulp te bieden óf hulp in te schakelen, terwijl hij wist dat de jongen in nood verkeerde. Het OM beschouwt dat als mishandeling met de dood tot gevolg.

Orlando kwam in februari 2018 om het leven, nadat hij in de Haagse wijk Ypenburg een date had gehad met Roy B. die daar woonde. B. verbleef vaak met zijn drijvend vissershuisje op de plas de Blauwe Loper en daar had hij ook de ontmoeting met de Rotterdamse tiener. Nadat Orlando de bewuste nacht niet was thuisgekomen, gaf zijn moeder hem op als vermist. Acht dagen nadat ze dat had gedaan, werd Orlando’s stoffelijk overschot gevonden: op de bodem van de plas, precies op de plek waar het vissershuisje had gelegen.

Ondanks alle inspanningen van de recherche om te achterhalen waardoor Orlando was komen te overlijden, hield de tegenwoordig in Wernhout wonende Roy B. lange tijd zijn mond. Nadat hij in april 2018 eenmaal als verdachte was aangehouden, verklaarde hij bij de politie dat hij Orlando ‘s avonds rond 22.00 uur had afgezet.

Verklaring

Uit onderzoek bleek echter dat dit niet klopte. Roy B. paste vervolgens meerdere malen zijn verklaring aan. Bij de politie had hij altijd volgehouden Orlando nooit meer te hebben gezien. Totdat een vriend van hem naar de politie stapte en verklaarde dat Roy hem niet heeft geholpen en heeft laten verdrinken. Pas nadat B. die verklaring onder zijn neus geschoven kreeg, gaf hij toe geen hand te hebben uitgestoken naar Orlando, die spartelend in het water lag. Twee dagen na zijn aanhouding werd B. in vrijheid gesteld, omdat justitie te weinig bewijs had om hem langer vast te houden.

Bekijk hieronder beelden van de stille tocht na het overlijden van Orlando. De tekst gaat verder onder de video.