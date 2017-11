Royston Drenthe signeert in Barendrecht

Man beroofd van z'n horloges, telefoon én auto

13 november Een man die vanavond aan de Persoonshaven in Rotterdam zijn horloges wilden verkopen, is onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn klokjes, mobiele telefoon én z'n auto. De deal was geregeld via een verkoopsite. De twee mannen die de gewapende overval pleegden, zijn spoorloos.